Il tentato raid ad un parcheggio nel catanese

Ennesimi tentati furti di auto a Catania sventati questa volta dalla polizia. Un uomo è stato arrestato mentre il complice è riuscito a fuggire a bordo di un motorino. Questo tipo di furti è in fortissimo aumento per via del fiorente mercato nero e dell’elevato costo di alcune parti metalliche del catalizzatore.

L’intervento in via Asiago

L’attività di controllo è stata svolta in nottata dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno per l’appunto operato un arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Alcune volanti impegnate nell’ordinario servizio di controllo del territorio, sono intervenute in via Asiago, dove una telefonata giunta sulla linea del 112 aveva segnalato due individui che, a bordo di un motociclo, erano intenti ad smontare alcuni pezzi da un’autovettura in sosta.

Immediato intervento

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno bloccato un giovane, oltretutto conosciuto agli agenti perché gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Questi, dopo aver sollevato un’autovettura in sosta con l’ausilio di un crick, stava tagliando il catalizzatore della marmitta, mentre il suo complice, quando si è accorto dell’arrivo delle volanti, riusciva ad allontanarsi rapidamente a bordo del motociclo.

La perquisizione

La perquisizione effettuata dai poliziotti ha permesso di rinvenire e sequestrare diversi arnesi utilizzati per portare a termine il furto. Dopo la denuncia e le formalità di rito, il giovane, su disposizione del pubblico ministero, ha avuto inflitti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Nei giorni scorsi

Quella dei furti è una lunga catanese specie nel catanese. Nei giorni scorsi in due operazioni la polizia ha arrestato tre persone e ne ha denunciato un’altra per aver messo a segno dei furti in danno di una ditta edile e di alcune auto in sosta. In entrambi i casi gli episodi sono accaduti nel centro abitato di Catania. Le accuse per tutti sono di tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti all’alba in via San Pietro Clarenza, dove era stato segnalato un furto in atto all’interno di un deposito di materiale edile. Giunti sul posto, i poliziotti individuavano tre uomini intenti a caricare due grossi furgoni. Alla vista degli agenti il terzetto si dava alla fuga ma, dopo un rapido inseguimento, veniva prontamente bloccato. Accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti permettevano di appurare che i tre malviventi, dopo avere tagliato la rete di recinzione del deposito, avevano caricato i furgoni con numerosi ponteggi metallici per uso edile.