Nel centro di Catania la polizia ha fermato due incursioni

In due operazioni la polizia ha arrestato tre persone e ne ha denunciato un’altra per aver messo a segno dei furti in danno di una ditta edile e di alcune auto in sosta. In entrambi i casi gli episodi sono accaduti nel centro abitato di Catania.

Il tentato furto a ditta edile

La polizia ha arrestato tre uomini, accusati di tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti all’alba in via San Pietro Clarenza, dove era stato segnalato un furto in atto all’interno di un deposito di materiale edile. Giunti sul posto, i poliziotti individuavano tre uomini intenti a caricare due grossi furgoni. Alla vista degli agenti il terzetto si dava alla fuga ma, dopo un rapido inseguimento, veniva prontamente bloccato. Accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti permettevano di appurare che i tre malviventi, dopo avere tagliato la rete di recinzione del deposito, avevano caricato i furgoni con numerosi ponteggi metallici per uso edile.

Le conferme

All’interno dei mezzi, inoltre, venivano rinvenuti diversi utensili per lo scasso e idonei per il taglio della recinzione. Immediatamente veniva contattato il proprietario del deposito che si portava sul posto per accertare i danni e per formalizzare la denuncia. Alla luce della ricostruzione, i tre uomini sono stati arrestati e condotti in questura con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Sono in corso ulteriori indagini per accertare l’identità di altri complici dei tre autori del tentato furto.

I furti alle auto in sosta

Sempre la polizia ha denunciato un uomo per i reati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Alcuni equipaggi sono intervenuti nei pressi di via Palermo, dove erano stati segnalati alcuni individui, a bordo di una golf nera, intenti a forzare le auto in sosta. Giunti sul posto, gli operatori notavano allontanarsi l’auto segnalata e, pertanto, procedevano a fermarla. All’interno dell’autovettura veniva identificato il conducente, un pregiudicato catanese e, oltre ad alcuni arnesi atti allo scasso, venivano rinvenuti due bidoni in plastica di 5 litri, contenenti benzina.

Altra denuncia

Veniva anche appurato che l’uomo aveva praticato un foro nel serbatoio di un’autovettura in sosta per riempire di benzina un altro bidone che, a causa dell’intervento della Volante, aveva abbandonato sul posto. Alla luce dei fatti l’uomo veniva denunciato. Nella stessa nottata i poliziotti delle Volanti, trovandosi in zona Cibali, controllavano un giovane il quale consegnava spontaneamente una busta plastica contenente marijuana, per un peso complessivo di 23 grammi, già suddivisa in dosi. L’uomo, un pregiudicato catanese di 23 anni, veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.