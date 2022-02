E’ il frutto di un controllo a vasto raggio del territorio

Sette denunce e due segnalazioni da parte dei carabinieri nell’ambito di controlli a vasto raggio nel trapanese, in particolare modo tra i territori di Mazara del Vallo e Salemi. I carabinieri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio. L’attività ha permesso di mettere in luce porto ingiustificato di coltelli, furti o tentati furti, ricettazione e la violazione di una misura restrittiva. Focus anche al contrasto agli stupefacenti anche se in questo caso sono state rinvenute modiche quantità.

I farmaci rubati

In particolare, è stata eseguita una perquisizione domiciliare di iniziativa nell’abitazione di un 33enne di origine straniera, ma da tempo residente nel quartiere di Mazara 2. L’uomo, già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di vari farmaci ad uso veterinario di cui tempo fa era stato segnalato il furto dal rifugio sanitario comunale. Per questo motivo è stato denunciato con l’accusa di ricettazione mentre i farmaci, riconosciuti dal responsabile della struttura, sono stati restituiti.

Tentato furto e violazione dell’obbligo di dimora

Nello stesso quartiere, due mazaresi di 39 e 51 anni, gravati da numerosi precedenti, a seguito di attività d’indagine sono stati denunciati dai carabinieri perché sospettati di aver tentato un furto in un’abitazione della zona. Nel proseguo del servizio, un 45enne pregiudicato di Mazara 2 è stato denunciato per essersi recato in un altro comune senza autorizzazione: lo stesso avrebbe violato la misura cautelare dell’obbligo di dimora cui è attualmente sottoposto.

Porto ingiustificato di armi e droga

Infine, tre persone di 21, 26 e 55 anni, sono state denunciate a Salemi per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere a seguito del rinvenimento di un coltello a serramanico nella disponibilità di ognuno di loro. Nello stesso contesto operativo due persone, entrambe con precedenti, sono state segnalate alla prefettura di Trapani per il possesso di modiche quantità di marijuana.