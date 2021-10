Due misteri che s’intrecciano, gialli sulla scomparsa di anziani a Gangi e Borgetto

Due gialli, quello di Gangi e quello di Borgetto, con due persone scomparse. Una di loro, purtroppo, ritrovata con epilogo tragico. La vicenda di Borgetto resta ancora appesa ad un sottilissimo filo. Due storie accomunate da questi contorni poco chiari attorno ai loro sfortunati protagonisti. Intanto la Procura di Termini Imerese ha disposto l’autopsia sul corpo di Domenico Lo Nigro, 75 anni, trovato morto ieri nelle campagne di Gangi. Il cadavere all’istituto di medicina legale Il cadavere, intercettato in un dirupo, è stato trasportato all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico a Palermo. L’uomo mentre cercava di bruciare delle sterpaglie sarebbe stato investito dalle fiamme. Parte dei pantaloni e delle gambe erano bruciati. Alcuni oggetti del pensionato, come occhiali e un cappello sono stati trovati distanti dal corpo. Presentavano alcune bruciature. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Altre indagini su Borgetto I carabinieri allo stesso modo stanno seguendo la vicenda di Borgetto da dove da sabato scorso ha fatto perdere le sue tracce Salvatore Vitale, 86 anni, ricoverato in una casa di riposo a Romitello. Da qui si è allontanato intorno ad ora di pranzo e non si hanno più sue notizie. Dietro di sé non ha lasciato tracce e, cosa più incredibile, non si ha ancora ad oggi idea di come sia uscito. Il fatto clamoroso è che l’anziano non è mai uscito dall’ingresso principale della casa di riposo. Lo hanno appurato i carabinieri nel vedere e rivedere quelle immagini della videosorveglianza installata all’ingresso. Vitale da lì non è mai passato. Il mistero si infittisce Si ipotizza quindi che l‘86enne possa essere uscito attraverso qualche buco nella recinzione attorno al vasto appezzamento di terreno che circonda l’immobile. Ma possibile che una persona della sua età sia riuscita a farsi strada tra gli eventuali buchi della recinzione? E che non abbia lasciato nessuna traccia? Possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla? Purtroppo sia gli operatori che gli ospiti della casa di riposo non hanno saputo dare indicazioni utili agli inquirenti.

