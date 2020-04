Per il titolare del negozio una multa di 25 mila euro

La Guardia di Finanza di Partinico ha sequestrato 124 confezioni di gel disinfettante in un supermercato. Le confezioni erano prive delle informazioni minime previste dal Codice di Consumo. Il sequestro avviene nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali che in questi giorni si sono intensificati per garantire il rispetto delle norme in vigore volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19.

In particolare, nel corso dell’ispezione delle Fiamme Gialle, all’interno dei locali commerciali sono stati scoperti i flaconi di gel igienizzante sugli espositori destinati alla vendita, risultati non a norma. Ulteriori indagini sulle giacenze di magazzino hanno permesso di individuare altri flaconi della stessa specie stoccati e pronti per essere immessi in commercio.

Il titolare del supermercato, R.A., è stato segnalato alla Camera di Commercio. Per lui la sanzione potrà arrivare fino a 25 mila euro.

I controlli delle Fiamme Gialle continueranno in tutta la provincia palermitana al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.