Una intera famiglia ghanese composta dal padre, la madre, una bambina di sette anni e la zia è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai carabinieri per un’intossicazione da monossido di carbonio. E’ successo a Palermo in via Francesco Perez a due passi dalla stazione centrale.

La più grave la bambina che ha avuto bisogno di due trattamenti in camera iperbarica. I genitori e la zia sono stati sottoposti a un trattamento. Le loro condizioni sono subito migliorate.

La famiglia è stata assistita al Policlinico dove è attiva la camera iperbarica nel reparto diretto dalla dottoressa Fiammetta Ronga. La bimba dopo il secondo trattamento è stata trasportata all’ospedale dei Bambini per essere tenuta in osservazione. Alla fine dei trattamenti sono tutti fuori pericolo.