È la prima volta nelle oltre 120 tappe dell’iniziativa dell’Asp di Palermo

Per la prima volta nelle oltre 120 tappe dell’Open day itinerante organizzate negli ultimi anni dall’Asp di Palermo, tutti gli utenti che a Geraci Siculo hanno aderito alla prevenzione cardiovascolare non avevano valori pressori fuori norma. Un dato, finora, unico nel panorama delle iniziative organizzate dall’Azienda sanitaria del capoluogo.

In una giornata caratterizzata da una fitta nebbia fuori stagione, a Geraci Siculo sono stati in tanti a fare ingresso nell’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che ha effettuato, complessivamente, 128 prestazioni.

Scalzo, “Complimenti ai cittadini di Geraci Siculo”

“Complimenti ai cittadini di Geraci Siculo che, evidentemente, osservano uno stile di vita sano – ha commentato Sebastiano Scalzo, cardiologo dell’Ospedale Ingrassia in servizio nell’Open day a Geraci – il dato riscontrato è in controtendenza rispetto a tantissime altre realtà della provincia, in cui, invece, pressione alta ed obesità rappresentano uno degli aspetti di criticità”.

Numerosi gli screening oncologici effettuati

Numerose anche le persone che hanno aderito agli screening oncologici con oltre 100 esami complessivi tra mammografia, Pap Test e HPV Test e distribuzione del Sof Test, mentre nell’area pediatrica sono stati 20 gli esami di screening visivo e logopedico.

Il viaggio della prevenzione dell’Asp prosegue a Santa Flavia

Il “viaggio della prevenzione” dell’Asp di Palermo prevede un fitto calendario di iniziative: sabato 15 giugno i camper dell’Open day saranno a Santa Flavia, martedì 18 a Roccapalumba e giovedì 20 a Caltavuturo.

Nuova sede per il Cedial

Nei giorni scorsi il Centro disturbi alimentari (Cedial) dell’Asp di Palermo è stato trasferito nei locali rifunzionalizzati del padiglione “Treppiedi” del Presidio “Aiuto Materno” di via Lancia di Brolo a Palermo. La struttura è rivolta ai minori e agli adulti affetti prevalentemente da anoressia e bulimia nervosa.

“Il centro – spiega il Responsabile della UOC Cedial, Massimo Alagna – opera con un modello multidisciplinare nel quale sono coinvolti operatori di diverse discipline come psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, internisti, nutrizionisti e dietisti mantenendo il mandato previsto dalle nuove linee guida regionali sui DNA (rete ambulatoriale dedicata alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ndr) di rintracciare e trattare le forme cliniche all’esordio contemplando anche la cura delle forme croniche dell’età adulta”.

Il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ed il direttore sanitario, Franco Cerrito, hanno accompagnato, tra gli altri, il dirigente del Dasoe dell’assessorato alla regionale alla Salute della Regione siciliana, Francesco Grasso Leanza, e Alessandra Patti, Responsabile amministrativa del progetto regionale per il contrasto ai D-NA, nella visita dei nuovi locale