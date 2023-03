Nominati i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione di Gesap

10/03/2023

L’assemblea dei soci della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della società.

Ecco chi sono i nuovi componenti

Vito Riggio, in quota Provincia regionale di Palermo; Salvatore Burrafato, in quota Comune di Palermo; Alessandro Albanese, in quota Camera di commercio; Giovanna Chiavetta, in quota Provincia metropolitana di Palermo; Giovanni Maniscalco, in quota Comune di Palermo. All’assemblea hanno preso parte Nicola Vernuccio, direttore generale della Provincia regionale di Palermo; Carolina Varchi, vicesindaco del Comune di Palermo; Alessandro Albanese, commissario della Camera di commercio; Giangiacomo Palazzolo, sindaco del Comune di Cinisi; Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo e Mario Russo per Federalberghi.

Prossima riunione il 16 marzo

I nuovi componenti del consiglio di amministrazione hanno accettato l’incarico e fissata la prima riunione il prossimo 16 marzo alle 10, per la nomina delle cariche di presidente, amministratore delegato.

Il nuovo assetto di Gesap

Per il ruolo di presidente è stato scelto Salvatore Burrafato, mentre a fare da amministratore delegato sarà l’ex presidente dell’Enac Vito Riggio. Se per la ratifica delle nomine ci sono ormai pochi dubbi, bisognerà comunque attendere il passaggio in sede di Collegio dei Revisori. Come è noto, il Consiglio d’Amministrazione di Gesap si comporrà di cinque elementi: due scelti dal Comune di Palermo, due dalla Città Metropolitana e uno dalla Camera di Commercio. Tradotto, a Roberto Lagalla spetta l’onere di nominare complessivamente quattro dei cinque elementi del CdA. Sul fronte di Palazzo delle Aquile, con la determina pubblicata nella giornata di giovedì 9 marzo, il primo cittadino ha indicato i nomi di Salvatore Burrafato e Giovanni Maniscalco. Per il primo, ex sindaco di Termini Imerese, sembra ormai consolidato il ruolo di presidente. Profilo sostenuto con forza dall’ala di Fratelli d’Italia facente capo al capogruppo a Sala delle Lapidi Giuseppe Milazzo. Ricoprirà invece il ruolo di consigliere Giovanni Maniscalco. Per lui una sorta di ritorno al passato, visto che è stato amministratore delegato di Gesap nei primi anni 2000.