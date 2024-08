Indagini dei carabinieri

Un ghanese di 46 anni è stato trovato morto in casa in via Pietro Mignosi nel quartiere Ballaró a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l’abitazione e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il medico legale ha eseguito l’esame sul corpo dell’uomo. Non ci sarebbero segnali di violenza. La procura ha disposto l’autopsia.

Clochard trovato morto a Terrasini, indagini

Poche settimane fa, un clochard è stato trovato morto in una struttura abbandonata nel territorio di Terrasini, in provincia di Palermo, sulla statale 113 nei pressi di un distributore di carburante. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte.

Clochard trovato morto

Un clochard è stato trovato morto nelle settimane precedenti in piazza Giachery a Palermo. Si tratta di un ghanese di 55 anni. Sono stati i volontari che lo hanno assistito in questi anni a trovarlo morto e lanciare l’allarme. Pare che sul volto di Cristian, così si chiama la vittima, ci fosse un taglio. Non è stato stabilito se sia stato provocato nel corso di una colluttazione o da una caduta.

Sta di fatto che la Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Non è chiaro ancora se l’uomo avesse avuto una lite con altre persone e sia stato picchiato o ferito. Sarà l’esame eseguito alla medicina legale del Policlinico di Palermo ad accertare se vi siano lesioni e percosse. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Altri due decessi di senzatetto nel maggio scorso

Nella scorsa primavera, esattamente il 20 maggio, un altro senzatetto venne trovato morto. In quel caso fu accertato un malore avvenuto in via Oreto, a pochi passi dalla stazione. Il corpo trovato dalla polizia disteso su un marciapiede all’ingresso di un bar di fronte alla chiesa di Sant’Antonio. A lanciare l’allarme furono alcuni passanti. Qualche giorno prima un altro clochard era morto sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo. Ad avvisare gli agenti di polizia alcuni passanti che hanno notato che l’uomo non si muoveva. L’uomo si è sentito male, si è accasciato e non si è più rialzato.