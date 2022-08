Nuovo raid con danneggiamenti all’anfiteatro di Giardinello

Non si fermano i teppisti a Giardinello, piccolo paese del Palermitano, dove da qualche tempo si registrano continui raid vandalici e atti persecutori nei confronti di anziani. Ancora una volta tra i beni pubblici presi di mira in questi giorni figura l’anfiteatro mentre si susseguono le segnalazioni di lanci di petardi contro la abitazioni di anziani.

L’anfiteatro danneggiato

L’anfiteatro per l’ennesima volta subisce dei danni. Era già successo in passato e si è ripetuto in questi giorni. Qualcuno si “diverte” a danneggiare l’illuminazione pubblica che si sviluppa lungo tutto il perimetro dell’area. Sono stati diversi gli interventi di riparazione effettuati in questi giorni e nei mesi scorsi. Ad essere state danneggiate persino le sculture che si trovano al suo interno.

Gli anziani

Anche gli anziani stanno facendo le spese di queste scorribande di ragazzini. Sono stati visti in gruppo, specie nelle ore serali, lanciare petardi contro le abitazioni di anziani del paese. Registrati anche schiamazzi continue persino in piena notte e diverse famiglie hanno segnalato l’impossibilità a poter riposare. Il sindaco Antonio De Luca, che da tempo raccoglie queste lamentele, lancia un appello alle famiglie giardinellesi: “Ai genitori chiedo di vigilare sui propri figli, anche questo è un loro preciso dovere”.

Altri casi in provincia

Giardinello non è certamente un’eccezione nel panorama della provincia Palermitana. Stessi problemi si registrano nei paesi alle porte di Palermo, a Carini e Capaci. Più volte sono stati documentati episodi di vandalismo a Carini proprio nel centro storico, specie nella zona di piazza Duomo. Addirittura durante il periodo natalizio fece scalpore l’iniziativa dell’arciprete che decise di rimuovere il presepe installato all’esterno della chiesa Madre. Una sorta di protesta contro le scorribande di ragazzini che danneggiavano volutamente le auto parcheggiate. Vandali in azione a Capaci dove tra i tanti raid c’è stato anche quello contro i vasi che adornano corso Domenico Sommariva che furono danneggiati.