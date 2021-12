E da giovedì, 9 dicembre c'è il presepe

I Giardini di Palazzo Orléans saranno aperti domani – 8 dicembre – in occasione della festività dell’Immacolata Concezione. L’orario d’apertura sarà esteso, oltre che alla mattina, anche nelle ore pomeridiane.

I visitatori, dunque, potranno approfittare del giorno di festa per respirare l’atmosfera natalizia all’interno dell’eccezionale scenario naturale offerto dal Parco della presidenza della Regione Siciliana.

Gli orari

I circa tre ettari e mezzo dei Giardini, infatti, accolgono un inedito patrimonio naturale composto da numerose specie faunistiche e ben 350 esemplari di 70 specie animali diverse. Anche mercoledì 8 dicembre, dunque, sarà possibile ammirare i Giardini del Palazzo Orléans nei consueti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Il presepe ai Giardini di Palazzo Orléans

E da giovedì 9 sarà visitabile anche il presepe allestito all’interno del Parco.

Regolamento

L’ingresso ai Giardini è consentito senza l’utilizzo di alcun tipo di mezzo di trasporto personale, fatta eccezione per quelli in uno alle persone con disabilità. Non è consentito, quindi, introdurre all’interno dei viali motocicli, biciclette, pattini, monopattini, skateboard, ma neppure palloni, aquiloni e altri oggetti o giochi che possano arrecare disturbo alla quiete degli animali e alla fruizione dei visitatori. Non sono consentite fotografie e riprese video ad eccezione di quelle per uso personale.

Nel regolamento di fruizione dei Giardini, viene chiesto ai visitatori di mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico e al buon costume, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa causare danni al patrimonio artistico e naturalistico. Vietato somministrare alimenti agli animali, arrecare disturbo alla fauna, entrare o gettare oggetti all’interno delle vasche, calpestare le aiuole, introdurre cani o altri animali (fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti).

L’ingresso ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente se questi sono accompagnati dal proprio genitore, da un parente o da altro soggetto autorizzato maggiorenne. Per le scolaresche e le visite di gruppo l’accesso è consentito con la presenza di docenti e accompagnatori autorizzati che assicurano la sorveglianza.