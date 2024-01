L'attacco del M5S: "Restauri a rilento, ballano due milioni di euro"

Scatta il caso sui lavori attualmente in corso al parco cittadino “Piersanti Mattarella”, meglio conosciuto come Giardino Inglese di Palermo. A febbraio 2023, l’Amministrazione Comunale ha avviato le opere di restauro sull’area verde dell’ottava Circoscrizione. A dare il via libera fu l’area dell’assessorato al Patrimonio, delega a quel tempo ricoperta dall’ex assessore Andrea Mineo e che oggi è passata sotto il diretto controllo del sindaco Roberto Lagalla. Gli interventi dovevano svolgersi in tre fasi, per concludersi entro marzo 2024. I passaggi chiave riguardavano il recupero dei monumenti contenuti all’interno del Giardino Inglese, nonchè la sostituzione della pavimentazione in asfalto, rendendola compatibile con gli arbusti secolari presenti all’interno dell’area verde. Ma entrambi i lavori sono in corso, lontani ancora dalla loro conclusione. E sulla questione è arrivato l’affondo del gruppo consiliare del M5S.

Giardino Inglese, lavori in ritardo?

In una nota inoltrata alla stampa, la consigliera comunale Concetta Amella punta il dito contro i ritardi accumulati, sottolineando il rischio conseguente di perdita dei fondi riconcibili al PNRR. “I fondi stanziati per il restyling del Giardino Inglese sono a rischio. Un finanziamento di due milioni di euro che potrebbe polverizzarsi, dal momento che gli interventi edili e i restauri scultorei, che avrebbero dovuto essere completati entro marzo, registrano un ritardo significativo o addirittura una totale interruzione“. Al Giardino Inglese infatti si respira aria di work in progress. Transenne e segni di cantiere ovunque, con buona parte degli spazi chiusi all’accesso al pubblico.

Fra i lavori principali vi era la rimozione della pavimentazione in asfalto dei vialetti. Ma anche questa operazione, secondo Concetta Amella va “molto a rilento”. “La riapertura di questo polmone urbano non avverrà affatto entro i tempi promessi”, sottolinea l’esponente pentastellata, annunciando la presentazione di un’interrogazione consiliare a riguardo. “La preoccupazione è sempre la stessa e cioè che ancora una volta i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea non vengano utilizzati, confermando l’ormai tradizionale ignavia e incapacità dell’amministrazione Lagalla nell’utilizzo di questo tipo di finanziamenti destinati al rilancio e allo sviluppo della città”.