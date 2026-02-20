Giochi fatti nel centrodestra per Messina. Il capoluogo dello stretto sarà un vero e proprio test elettorale nella prossima primavera e il centrodestra ha intenzione di dare battaglia. Così la scelta del candidato è arrivata subito, senza indugi.

L’avvocato Marcello Scurria è il candidato designato

Si parte subito con la campagna elettorale nella coscienza che si tratterà di una sfida lunga e complessa. Marcello Scurria è il candidato sindaco di Messina sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra e dalle liste civiche che si riconoscono in un progetto condiviso di rilancio, sviluppo e rinascita della città. L’avvocato Scurria è noto in città ed ha ricoperto ruoli di primo piano.

Coalizione compatta, decisione presa dai leader

La decisione è stata dai leader locali della coalizione è stata ratificata in apertura del vertice regionale del centrodestra, durante un confronto unitario che ha portato a una scelta chiara e convinta, nel segno della coesione e della responsabilità.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa che segnerà formalmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali in programma nel mese di maggio.

La dichiarazione congiunta dei segretari del centrodestra

“La candidatura di Scurria rappresenta la sintesi di un percorso politico fondato su competenza, visione e concretezza, con l’obiettivo di offrire a Messina un’amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future” dichiarano i segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-MPA e DC.

Il centrosinistra si riunisce domani

Domani toccherà al tavolo del centrosinistra riunirsi per indicare il propri candidato in quella che si preannuncia una corsa che vedrà in campo almeno tre contendenti. L’uomo da battere è il sindaco uscente Federico Basile, uomo di Cateno De Luca, che ha retto la città fino a qualche giorno fa per poi decidere di rassegnare le dimissioni allo scopo di andare ad elezioni anticipate proprio in questa primavera