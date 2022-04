Per sensibilizzare i giovani alla difesa ed alla tutela del mare

Giornata del mare con gli studenti, organizzata oggi dalla Direzione marittima di Palermo. I militari della Capitaneria di porto del capoluogo siciliano e degli Uffici circondariali marittimi di Terrasini e Termini Imerese hanno incontrato gli studenti di istituti d’istruzione secondaria, allo scopo di sensibilizzare i giovani alla difesa ed alla tutela del mare e del pertinente complesso e fragile ecosistema.

Sono state trattate tematiche quali lo sfruttamento sostenibile della risorsa ittica, della ‘blu economy’ e della necessaria transizione ecologica in favore di fonti di energia rinnovabile. Si è parlato anche di come ciascuno di noi, anche mediante piccoli comportamenti virtuosi da applicare nella vita quotidiana, possa fornire il proprio importante contributo in favore dell’ambiente.

L’incontro a Carini

Alle attività di sensibilizzazione hanno partecipato anche alcune associazioni ambientaliste e l’Associazione nazionale marinai d’Italia. Presso il castello di Carini la Guardia Costiera ha incontrato una delegazione di circa 80 alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Ugo Mursia, autori di un progetto realizzato nell’ambito del concorso “La cittadinanza del Mare” il quale, benché non risultato vincitore, ha ricevuto, da parte della commissione nazionale esaminatrice, una menzione speciale per l’efficacia del messaggio espresso. Nel corso della cerimonia di consegna della targa commemorativa da parte del Titolare dell’Ufficio circondariale marittimo di Terrasini, ha presenziato anche il Soprintendente del mare Ferdinando Maurici.

La giornata del Mare e della cultura marinara

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, l’11 aprile ricorre la “giornata del mare e della cultura marinara”, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Obiettivo perseguito attraverso la promozione di iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene mare.

Le celebrazioni hanno avuto inizio nella mattina di ieri 11 aprile al porto di Civitavecchia aprendo – idealmente e simbolicamente – il più ampio programma di attività ed eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio nazionale per la “Giornata del mare”, mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale.

L’evento è stato presenziato dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione, Sen. Barbara Floridia e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini – recentemente nominato Primo Ambassador dall’Osservatorio Nazionale per la Tutela del mare – a condurlo quale testimonial d’eccezione.

La cerimonia ha coinvolto i vincitori del concorso nazionale “La cittadinanza del mare”, con gli oltre 300 studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Lazio che hanno partecipato “in presenza” a Civitavecchia, ed è stato seguito invece in diretta streaming sui canali social del Ministero e della Guardia Costiera dagli altri istituti d’Italia vincitori del concorso, che saranno poi coinvolti in analoghe cerimonie organizzate dai Comandi regionali della Guardia Costiera.

A livello territoriale invece, la Direzione marittima di Palermo ha coordinato le attività svoltesi presso le sedi di giurisdizione ricadenti sui territori di pertinenza di Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle e Gela.