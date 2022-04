L'11 aprile la festa del mare

Oggi, 11 aprile, si celebra la “Giornata del mare e della cultura marinara”. Sono tante le iniziative organizzate per questa giornata istituita nel 2017 attraverso un’integrazione del Codice della nautica da diporto.

Educazione al rispetto del “bene mare”

La “Giornata del mare e della cultura marinara” vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Di qui, la promozione d’iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene-mare.

Incontri a Mazara del Vallo

Tanti gli eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio nazionale per la “Giornata del mare”, mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha incontrato nella settimana scorsa, con un ciclo di conferenze che terminerà domani, oltre 250 ragazzi, tra le classi elementari e le classi medie dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Partanna (TP) e del “IV Circolo Didattico Statale – G.B. QUINCI” di Mazara del Vallo (TP), promuovendo la cultura del mare e la tutela dell’ambiente, rimarcando l’importanza di non disperdere le plastiche in mare e dispensando piccoli consigli e regole su come comportarsi a mare. Durante le conferenze si è anche dato ampio spazio alla descrizione delle funzioni e compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera nella difesa quotidiana dell’ambiente marino costiero.

Il via alle celebrazioni a Civitavecchia

Sono state le celebrazioni svoltesi questa mattina al porto di Civitavecchia ad aprire – idealmente e simbolicamente – il più ampio programma di attività ed eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio nazionale per la “Giornata del mare”, mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale. L’evento è stato presenziato dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione, Sen. Barbara Floridia e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini – recentemente nominato Primo Ambassador dall’Osservatorio Nazionale per la Tutela del mare – a condurlo quale testimonial d’eccezione.