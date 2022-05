Dramma a Monreale per la morte di una giovanissima. Jessica Campanella non ce l’ha fatta, la ragazza monrealese, a 27 anni ha perso la sua guerra contro quella terribile malattia contro cui combatteva da due anni. Una batosta per la comunità monrealese a pochi giorni dalla festa.

La ragazza è morta a causa di un cancro. La sua storia era stata resa pubblica nel corso di una raccolta fondi per consentire alla monrealese di curare quel brutto male. La comunità monrealese e siciliana aveva fatto sentire la propria solidarietà, raccogliendo 50mila euro in poco più di un giorno sulla piattaforma GoFundMe.

Ora la terribile notizia. Jessica era un carabiniere, due anni fa ha scoperto di essere ammalata. Se ne è andata questa mattina. Pochi giorni dopo il suo ventiseiesimo compleanno, ogni dettaglio della vita di Jessica Campanella, giovane carabiniere, “cambia per sempre e tutto ciò in cui crede viene spazzato via in un attimo”.

La lotta e le cure. I viaggi della speranza. Ora però Monreale piomba nel dolore.