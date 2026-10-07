E’ stato aggredito picchiato e rapinato nel lungomare nei pressi di via Kennedy a Capaci (Palermo). La vittima, un giovane di 20 anni, è stato colpito con calci e pugni da quattro uomini che gli hanno portato via la batteria della bici elettrica e il borsello con dentro il cellulare e il portafoglio.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Capaci, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.