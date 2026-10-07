Venerdì 9 ottobre al Centro Congressi “Marconi” confronto su riforme, crescita, legalità e responsabilità con Lorenzo Cesa ed Ettore Rosato. Terrana: «Serve un Centro credibile, radicato nei territori e protagonista del futuro del Paese»

“Costruire il Centro che serve all’Italia: riforme, crescita e responsabilità”. È il tema del convegno promosso dall’Unione di Centro, in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18, al Centro Congressi “Marconi” di Alcamo.

L’iniziativa punta ad aprire un confronto sul ruolo del Centro nella politica italiana e sulla costruzione di un’area moderata capace di coniugare competenza, equilibrio e responsabilità, formando una nuova classe dirigente e dando voce alle esigenze dei territori.





A presiedere i lavori sarà l’on. Francesco Regina. Ad aprire gli interventi l’on. Decio Terrana, coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, sul tema “Il ruolo del Centro moderato nella costruzione di una nuova classe dirigente e nel rilancio dei territori”.

Seguiranno il dott. Massimo Russo, magistrato, con “Legalità, riforme e qualità delle istituzioni: la responsabilità come fondamento della democrazia”, e l’on. Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione, che affronterà le “Riforme necessarie per un’Italia competitiva: merito, innovazione e crescita”.

Don Marco Malizia proporrà una riflessione su “Don Luigi Sturzo e la politica del Centro: una lezione ancora attuale”, richiamando i valori di responsabilità, libertà, autonomia e attenzione al bene comune propri della cultura politica centrista.

A concludere sarà l’on. Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’UDC e capo delegazione italiana presso la NATO, con un intervento su “Il Centro protagonista in Italia e in Europa: pace, sicurezza e responsabilità internazionale”.





«Abbiamo bisogno di un Centro che non sia semplicemente un’area di consenso elettorale – sottolinea l’On.Terrana – ma una vera proposta politica e culturale, capace di formare una nuova classe dirigente, ascoltare i territori e dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese, ai giovani e a chi contribuisce ogni giorno alla crescita del Paese».

«La nostra idea – prosegue il coordinatore regionale dell’Udc – è costruire una politica che sappia unire, non dividere; che abbia il coraggio delle riforme ma anche il senso della responsabilità. La sfida è costruire un Centro credibile, radicato nei territori e protagonista del futuro dell’Italia».

Il convegno di Alcamo vuole così mettere a confronto politica, istituzioni e società civile, rilanciando una prospettiva capace di superare le contrapposizioni e coniugare crescita e solidarietà, riforme e responsabilità, libertà e partecipazione.

L’incontro è aperto a cittadini, amministratori, dirigenti politici, giovani e rappresentanti della società civile.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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