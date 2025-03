Un giovane di 28 anni è stato ferito la scorsa notte a Palermo da un colpo d’arma da fuoco. Il giovane è stato accompagnato da un parente all’ospedale Villa Sofia. La vittima ha una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra.

I medici del pronto soccorso hanno chiamato i carabinieri segnalando il ferimento. Sono in corso le indagini per accertare cosa sia successo e soprattutto risalire a chi e per quale motivo ha sparato al giovane.