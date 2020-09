Fermato monrealese 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato questa notte dai Carabinieri di Monreale (Pa) perché ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo 25enne monrealese. La vicenda avrebbe avuto inizio dopo una discussione all’interno di un autobus. Il culmine con l’aggressione che si sarebbe consumata nei pressi di una fermata dell’autobus in via Benedetto d’Acquisto.

Non si conoscono le cause che hanno generato l’ira dell’uomo che, assieme al figlio minorenne, avrebbe causato diverse ferite ad un giovane che è stato trasportato dal 118 in un ospedale di Palermo in codice rosso. Il 25enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ingrassia di Palermo.

L’aggressione si sarebbe consumata alle 21 di ieri sera da parte del monrealese 43enne che, questa notte è stato prelevato dai Carabinieri dalla sua casa e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.