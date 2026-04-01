La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha nominato il professor Giovanni La Via, già eurodeputato, come rappresentante dell’istituzione presso l’EFSA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare.

Chi è Giovanni La Via

Il prof La Via, esponente politico di Forza Italia, è un professore universitario catanese ma ha ricoperto vari ruoli di natura politica. Dal 2006 al 2009 è stato assessore regionale all’Agricoltura in Sicilia. Per dieci anni, poi, dal 2009 al 2019 ha ricoperto, per due mandati, il ruolo di euro Parlamentare ed è stato presidente della Commissione per l’Ambiente, la sanità Pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo.

La sua permanenza in Europa ha lasciato il segno tanto che oggi il professor La Via torna ad un incarico voluto proprio dall’Europa

Le congratulazioni dell’eurodeputato Marco Falcone

“Desidero congratularmi con l’amico Giovanni – afferma Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE a Bruxelles e Strasburgo – per il prestigioso incarico, ringraziando i colleghi europarlamentari della Commissione Ambiente per la scelta fatta”.

“Le competenze e lunga esperienza istituzionale del professore La Via saranno fondamentali per garantire un approccio pragmatico e produttivo all’interno dell’EFSA, contribuendo a rafforzare l’efficacia delle sue azioni nella sicurezza alimentare e la tutela dei cittadini europei dai rischi nella filiera alimentare. Sono certo che Giovanni La Via saprà interpretare con equilibrio e concretezza le sfide che lo attendono, consolidando il ruolo dell’Europa come riferimento autorevole nella gestione scientifica e regolatoria”, conclude Falcone.