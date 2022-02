Il dirigente "Saremo baluardo dei valori storici dei siciliani"

Giovanni Scalici è il nuovo segretario di Identità siciliana, movimento nato a difesa delle istanze dei siciliani, da sempre ignorate dalla politica.

Già dipendente del ministero delle Finanze, funzionario dell’Agenzia delle entrate e dirigente nazionale della FLP/finanze, Scalici vanta una lunga carriera politica, prima come consigliere e assessore ai Beni a alle Attività culturali della Provincia di Palermo, successivamente come assessore al Bilancio del Comune di Villabate.

Scalici “Saremo necessario baluardo dei valori storici dei siciliani”

“La mia esperienza politica e sindacale – dichiara il neoeletto segretario – costituiranno la mia strada maestra nel nuovo ruolo che mi è stato affidato dagli amici di Identità Siciliana. Insieme saremo il necessario baluardo dei valori storici e delle esigenze di perequazione dei Siciliani, in un momento in cui tutto il Sud, e la Sicilia in particolar modo, vengono lasciati fuori dalle grandi strategie economiche e di sviluppo, nazionali ed internazionali”.

“Indispensabile ridare dignità al popolo siciliano”

Ed inoltre “Riteniamo indispensabile ridare dignità al popolo siciliano iniziando ad attuare le norme dello statuto autonomistico siciliano. Non avere applicato in toto lo statuto ha compromesso lo sviluppo della nostra terra specialmente nelle parti che danno alla Sicilia milioni e milioni di euro che non rappresentano una elemosina bensì un diritto dei siciliani. Chi ha governato questa terra nel non aver rispettato li statuto autonomistico ha tradito il popolo della nostra isola”.