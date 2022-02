Villabate a lutto per la morte di Mario Di Peri, la famiglia un pezzo di storia del commercio

Michele Giuliano di

04/02/2022

Villabate è scossa per la morte di Mario Di Peri, vittima questa mattina di un incidente stradale avvenuto a Palermo. Ventidue anni, Mario era molto conosciuto perché lui e la famiglia sono considerati degli storici commercianti nel settore alimentare. Con il padre gestisce una macelleria ed un punto food con consegne a domicilio nella cittadina del palermitano. L’intera comunità è sconvolta. I messaggi di cordoglio La bacheca facebook del ragazzo comincia ad inondarsi di messaggi. In tanti ancora non credono al triste destino a cui è andato incontro il ragazzo. Chiunque lo ha conosciuto lo definisce “un gran lavoratore”, “un giovane perbene e serio”. “Troppo giovane, così non si può morire condoglianze alla famiglia, l’altro ieri ci siamo visti” scrive sui social Pietro Ribaudo. “Sei stato l’unico ragazzo – scrive Giovanni Schillaci – che ho stimato con tutto il mio cuore, un battagliero non ti fermavi mai non avevi bisogno di nessuno una macchina. Buon viaggio Mario Di Peri fai splendere tutto il paradiso. Ragazzi la vita e un attimo non esitate di nulla fate tutto ciò che pensate tutto. Che dolore”. L’incidente Il 22ennequesta mattina intorno alle 9,30 era in sella a una moto ed ha perso la vita in via Nicolò Azoti a Palermo, la vecchia via dell’Ermellino, a pochi passi dal ponte che collega viale Regione Siciliana con Bonagia. Fatale l’impatto con un autocarro. Sono intervenuti agenti dell’infortunistica della polizia municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. A coadiuvarli gli agenti di polizia e i carabinieri. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constarne la morte. Le indagini Si sta anzitutto cercando di capire cosa sia successo e quale sia stata la causa dell’impatto. I caschi bianchi sono alla ricerca di testimoni per capire se ci sono state responsabilità nello scontro che non ha lasciato scampo al giovane motociclista.

