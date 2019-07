Giudici di pace, giudici onorari di tribunale e viceprocuratori si asterranno dalle udienze da domani lunedì 8 e fino al 12 luglio in pratica per tutta la settimana. Saranno rinviati mezzo milione di processi in Italia e di questi 35 sono in Sicilia e circa 15mila nel solo distretto giudiziario di Palermo. Si tratta di una stima approssimativa ma non lontana dalla realtà

“La Magistratura onoraria – riporta una nota dell’Associazione italiana magistratura onoraria – chiede il rispetto degli impegni che il governo cosiddetto del cambiamento ha assunto con i cittadini”.

Los contro con il governo è incorso da maggio scorso quando si interruppero le trattative sulla riforma e l’Italia vide il primo sciopero dei giudici onorari.

“Il contratto di governo al punto 12 prevede testualmente: ‘Bisogna riconoscere il ruolo dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente riforma Orlando, affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali’ – scrivono i got nella loro nota -La riforma Orlando è stata definita dal ministro della giustizia Bonafede uno ‘tsunami’ per il sistema giustizia, che porterà in modo ineludibile ad annientare la giustizia nel nostro Paese. Occorre – concludono – essere conseguenti e abrogare la riforma Orlando”.