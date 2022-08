Il vicecommissario regionale della Dc Nuova "Scelta personale"

“All’interno della Dc siciliana non c’è alcun caso di attrito. Il vicecommissario regionale del partito, Giuseppe Alessi, ha accettato l’offerta di Azione e Italia Viva e sarà candidato nel collegio Sicilia alle prossime Politiche”. Lo dichiara Pippo Enea, vicecommissario regionale della Dc Nuova.

Enea prosegue spiegando le motivazioni: “Una scelta personale presa d’intesa con il padre Alberto, che fa parte della dirigenza nazionale della Democrazia Cristiana. In Sicilia, invece, come già accaduto con successo, il Commissario regionale Totò Cuffaro ha deciso, insieme al gruppo dirigente siciliano, di schierarsi, per le prossime elezioni Regionali, con il centrodestra, in continuità, tra le altre cose, con le decisioni già prese mesi fa in tanti comuni dell’Isola, come, ad esempio, quella di appoggiare la candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo”.

Enea “Auguriamo ad Alessi di realizzare il suo progetto”

“La scelta del nostro Commissario Cuffaro di appoggiare il centrodestra è in linea con ciò che sta accadendo in tutta Italia. Le priorità del partito siciliano, per dare all’Isola un governo stabile con a capo il governatore Schifani, sono quelle di lavorare e non perdere tempo prezioso con sterili discussioni. Sapevamo di marachelle e bugie da parte di alcuni partiti ma pensavamo che il terzo polo evitasse di fomentare polemiche inesistenti. Ne prendiamo atto e continuiamo ad andare avanti, augurando a Giuseppe Alessi di poter realizzare il suo progetto”, conclude Enea.

Alessi è candidato al Collegio uninominale U01 – Palermo (Settacannoli)-Ustica. Il collegio comprende Ustica e 5 circoscrizioni. La Prima: Tribunali-Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà. La Seconda: Oreto – Oreto-Stazione (parte) – Brancaccio-Ciaculli – Settecannoli. La Terza: Oreto-Stazione (parte) – Villagrazia – Falsomiele. La Quarta: Cuba – S. Rosalia – Altarello – Mezzomonreale – Boccadifalco. La Quinta: Borgo Nuovo – Uditore Passo di Rigano – Noce – Zisa.

I suoi “avversari”

Il resto dei candidati nel suo collegio. Alessi se la “vedrà” con: Gabriella Giammanco (centrodestra), Erasmo Palazzotto (Centrosinistra), Davide Aiello (M5S), Giuseppe Alessi (Azione Iv), Igor Gelarda (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Giuseppa Rita Militello (Italexit), Piera Aiello (Unione Popolare con De Magistris), Agatino Sapia (Forza Nuova).