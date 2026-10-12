"È il fiore di chi compie atti di bene"

Il Gelsomino giallo al presidente del Ciac, Giuseppe Pezzati. A consegnarlo questa mattina nella Sala Piersanti Mattarella all’Ars è stata Natalia Re, presidentessa nazionale del Movimento italiano per la Gentilezza, da poco eletta anche vicepresidente mondiale del World Kindness Movement, nonché socia del Coordinamento imprenditori area Carini, alla guida del dipartimento per la Sostenibilità e la coesione sociale.

“Il Gelsomino giallo – spiega Natalia Re – è un antico simbolo di immortalità e prosperità, rappresenta la grazia dei gesti e la bellezza delle buone maniere. È il fiore di chi compie atti di bene, ma anche di chi sa accoglierli. Per questo il Movimento Italiano per la Gentilezza lo ha scelto come emblema e riconoscimento da offrire ogni anno a personalità che si distinguono per la loro gentilezza, in ambito pubblico o privato. Il presidente Pezzati – continua la presidentessa – oltre che per la sua inconfondibile gentilezza si è distinto per l’impegno profuso nei confronti dei lavoratori e delle imprese che operano nell’area industriale di Carini e non solo: da qualche anno è il paladino delle nostre stanze”.

“Come presidente e come imprenditore – commenta il Giuseppe Pezzati – sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento che costituisce non solo un traguardo personale, ma va esteso idealmente a tutte le imprese del Coordinamento. Il riconoscimento ottenuto testimonia che oggi fare impresa non significa solo fare profitto, ma guidare lo sviluppo economico mettendo al centro l’etica, il benessere dei lavoratori, l’alleanza con il territorio e la transizione ecologica. La gentilezza, intesa come rispetto delle regole, ascolto e cooperazione – conclude il presidente del Ciac – è un motore di crescita sociale imprescindibile”.