La Storia su Instagram

Giusina Battaglia è tornata sui social per la prima volta dopo la morte del marito Sergio. La cuoca palermitana di «È sempre mezzogiorno» ha affidato poche parole a una storia Instagram, accompagnata dall’immagine di un cuore spezzato: «Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti».

Nello stesso messaggio, riportato dall’Adnkronos, si è rivolta a chi in queste ore le ha mostrato vicinanza: «Torno presto, ho bisogno di tutti voi».

L’annuncio di Antonella Clerici in diretta

È il primo intervento pubblico di Giusina Battaglia dopo il lutto. La notizia era stata data ieri, lunedì 19 ottobre, da Antonella Clerici in apertura della puntata del programma di Rai1. In diretta la conduttrice aveva mandato un abbraccio alla cuoca e ai suoi due gemelli di 10 anni, assicurandole che la trasmissione l’avrebbe aspettata.

Sergio Colicchio, ex cameraman, era morto all’improvviso nel fine settimana. Era stato lui a girare i primi video di cucina della moglie, come abbiamo raccontato nell’articolo sull’annuncio in diretta della morte del marito di Giusina Battaglia.