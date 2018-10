l'appello del sunia

Il Sunia lancia un appello al sindaco e al prefetto per sospendere il provvedimento di sgombero che dovrebbe scattare giovedì 25 ottobre a carico delle 13 famiglie di via Giuseppe Savagnone, 8, dove si è consumata l’aggressione all’inviata di Striscia La Notizia Sabrina Petyx ed alla sua troupe.

Dei nuclei familiari fanno parte 27 minori, due donne disabili e due donne incinte.

Gli immobili affittati dal Comune per uffici, e poi in parte svuotati, sono stati occupati abusivamente il 5 maggio scorso dalle famiglie.

“Chiediamo di avviare una trattativa con il Comune e con la Prefettura in considerazione del fatto che le famiglie sono disponibili a regolarizzare la loro posizione – dichiara il segretario del Sunia di Palermo Zaher Darwish – Dal confronto possono emergere le soluzioni migliori per garantire a queste famiglie, che non possono assolutamente finire in mezzo alla strada, il diritto alla casa”.