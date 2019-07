La vittima un 22enne guineiano

Vogliono rubargli la bicicletta ma lui se ne accorge e viene picchiato. È accaduto a Mazara del Vallo nella nottata tra venerdì e sabato 6 luglio. I carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato 3 giovani di origini tunisine, da anni in Italia, per rapina in concorso ai danni un 22enne guineiano con regolare permesso di soggiorno.

La vittima, impiegata presso un noto ristorante del centro storico, stava per rientrare a casa dopo una giornata di lavoro quando, tolta la catena di sicurezza con la quale aveva assicurato la propria bicicletta elettrica ad un palo, si è reso conto di aver dimenticato il cellulare ed è rientrato nel locale. Una volta ritornato fuori, il 22enne però ha visto tre ragazzi scappare con il mano la bici e, sconcertato dall’accaduto, gli ha urlato di fermarsi.

Il ragazzo è stato così immobilizzato e picchiato con un casco. I passanti hanno così allertato i carabinieri e la polizia che hanno arrestato i tre.