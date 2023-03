Governo Schifani in missione romana per il disavanzo della Sicilia, “Disponibilità a rivedere l’accordo”

“Ponte sullo Stretto non è il gioco del Lego”, De Luca all’attacco di Salvini

Viva il Ponte sullo Stretto di Messina ma non alle condizioni indicate dal Ministro Salvini. Cateno De Luca all'attacco: Ponte non basta, servono 30 miliardi. Il leader di Sud chiama Nord ha un sospetto: ci danno il Ponte in cambio dell'autonomia differenziata?...