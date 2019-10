percorso per il centro cittadino

Domani, sabato 26 ottobre, a partire dalle 10.15, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i Laureati Magistrali della sessione autunnale con il Graduation Day.

La cerimonia, che culminerà con il tradizionale “lancio del tocco”, si svolgerà nel Complesso Monumentale di Sant’Antonino (piazza Sant’Antonino, 1) dove il Corteo accademico giungerà al termine di un percorso per il centro cittadino.

Il corteo, aperto dal Rettore prof. Fabrizio Micari, dal Direttore Generale dott. Antonio Romeo e dalle autorità accademiche, prenderà il via dalle Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (via Maqueda, 172) percorrerà via Maqueda e attraverserà corso Tukory raggiungendo il Complesso Monumentale di Sant’Antonino.

Il corteo sarà accompagnato in via straordinaria dalla performance musicale della “Brass Marching Street Band” della Fondazione “The Brass Group”, costituita da prestigiosi solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana, con la direzione di Sal Pizzurro, primo trombone dell’orchestra.

Ogni Laureato riceverà in omaggio la toga, il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza e l’attestato di partecipazione: Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio), Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro), Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso), Scuola Politecnica (Viola), Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde).

I Laureati e i partecipanti sono invitati a pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social network utilizzando gli hashtag #GrDayUniPa2019 e #LaureatiUniPa

Le foto migliori saranno raccolte per creare un album fotografico sui social network ufficiali di Ateneo Facebook, Twitter, Instagram.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Città di Palermo, la Fondazione “The Brass Group” e l’Esercito Italiano.