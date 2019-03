Il 30 marzo alle 10

Una grande festa per i nuovi laureati dell’Università di Palermo. Si rinnova il Graduation Day dopo la fine della sessione di laurea di marzo. Domani, sabato 30 marzo, a partire dalle 10, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i mille Laureati Magistrali dell’Ateneo della sessione straordinaria.

La cerimonia, che culminerà con il tradizionale “lancio del tocco”, si svolgerà in piazza Ruggiero Settimo, davanti al Teatro Politeama Garibaldi, dove il Corteo accademico giungerà al termine di un percorso che prenderà il via dalla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali di via Maqueda.

Il corteo sarà aperto dal Rettore Fabrizio Micari, dal Prorettore Vicario Fabio Mazzola, dal Direttore Generale Antonio Romeo, dai Prorettori, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico e dai Presidenti delle cinque Scuole di Ateneo. Per questa edizione il Laureato riceverà in omaggio la toga, il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza e un attestato di partecipazione. Le foto migliori saranno raccolte per creare un album fotografico sui social network ufficiali di Ateneo.