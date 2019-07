il 30 luglio

Domani, martedì 30 luglio, a partire dalle 19, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i Laureati Magistrali dell’Ateneo della sessione estiva con il Graduation Day che si terrà per questa edizione nel Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il corteo dei laureati, che sarà aperto dal Rettore prof. Fabrizio Micari, dal Prorettore Vicario prof. Fabio Mazzola, dal Direttore Generale dott. Antonio Romeo, dai Prorettori e dalla autorità accademiche, prenderà il via da Villa Aurea, percorrerà la Via Sacra, farà una breve sosta all’altezza del Tempio della Concordia e raggiungerà lo spazio sottostante il Tempio di Giunone, in cui si svolgerà la cerimonia con il tradizionale “Lancio del tocco”.

I Laureati riceveranno in omaggio la toga, il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza e l’attestato di partecipazione.

I Laureati e i partecipanti sono invitati a pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social network utilizzando gli hashtag #GrDayUniPa2019 e #LaureatiUniPa

Le foto migliori saranno raccolte per creare un album fotografico sui social network ufficiali di Ateneo

La cerimonia è organizzata in collaborazione con il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, il Parco Valle dei Templi Agrigento, il Comune di Agrigento, l’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento.