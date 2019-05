Il 28 maggio al Polididattico

L’Università di Palermo presenta agli studenti l’offerta formativa delle Lauree Magistrali per l’anno accademico 2019/2020. Nel corso dell’intera giornata di martedì 28 maggio, all’interno del Polididattico, l’edificio 19 del Campus universitario di Viale delle Scienze, si terrà il Welcome Day 2019, la giornata di orientamento dedicata alla presentazione dell’offerta formativa dei corsi di studio delle Lauree Magistrali per il prossimo anno accademico dell’ateneo palermitano.

Nel corso dell’Open Day dell’Università di Palermo, i partecipanti avranno la possibilità di informarsi e partecipare alle attività in programma. In calendario ci sono alcune conferenze di presentazione dei corsi di Laurea Magistrale, allo scopo di promuovere una più approfondita conoscenza dei diversi corsi di studio, degli obiettivi formativi e degli sbocchi occupazionali.

Gli studenti potranno prendere parte a “Realizza il tuo futuro”, che prevede laboratori di orientamento per laureati e laureandi, per ricevere, attraverso l’esplorazione di risorse personali ed interessi, un supporto nella scelta consapevole del corso di Laurea Magistrale. La giornata prevede inoltre incontri con i consulenti di orientamento per discutere del mondo universitario e valutare le possibili alternative con consapevolezza e colloqui con docenti universitari, tutor accademici e referenti di orientamento con i quali interagire per scambiare opinioni e ottenere risposte alle proprie domande. Il Welcome Day 2019 darà anche la possibilità di approfondire le opportunità di studio all’estero con UniPa e le testimonianze di successo lavorativo di ex allievi dei corsi di studio.

Al Polididattico saranno allestiti degli spazi espositivi per fornire informazioni sui servizi a vario titolo offerti dalle Strutture di Ateneo agli studenti delle Lauree Magistrali: COT – Centro Orientamento e Tutorato, Servizio Speciale Internazionalizzazione, SBA – Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo. L’incontro, organizzato dal Centro Orientamento e Tutorato (COT) dell’Università degli Studi di Palermo sarà introdotto dai saluti istituzionali del Rettore Fabrizio Micari, del Direttore Generale, Antonio Romeo, del Prorettore alla Didattica, Laura Auteri, del Delegato del Rettore al Coordinamento COT – Centro Orientamento e Tutorato, Rosa Di Lorenzo ed è rivolto principalmente agli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Laurea di primo livello.