Sabato a partire dalle 10

Sabato a partire dalle 10, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i Laureati Magistrali dell’Ateneo della sessione autunnale con il Graduation Day, insieme ad AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

La cerimonia si svolgerà in piazza del Parlamento, dove avverrà il tradizionale “lancio del tocco”, in cui il Corteo accademico giungerà al termine di un percorso che prenderà il via dal Policlinico Universitario “P. Giaccone”.

Il Corteo dei Laureati sarà aperto dal Rettore prof. Fabrizio Micari, dal Prorettore Vicario prof. Fabio Mazzola, dal Direttore Generale dott. Antonio Romeo, dai Prorettori proff. Girolamo Cirrincione, Laura Auteri, Ada Maria Florena, Francesco Paolo La Mantia e Livan Fratini, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, dai Presidenti delle cinque Scuole di Ateneo.

Ogni Laureato riceverà l’attestato di partecipazione, la toga ed il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza.

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio)

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro)

Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso)

Scuola Politecnica (Viola)

Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde)

AIRC parteciperà all’evento nell’ambito del progetto AIRCampus, con cui l’Associazione si avvicina agli studenti universitari per far conoscere la sua missione e i suoi valori, diffondere la consapevolezza del problema ‘cancro’ e sensibilizzare i giovani al tema del volontariato. Nel corso della cerimonia in piazza del Parlamento, i Neolaureati riceveranno gli auguri per un futuro di successi e l’invito a impegnarsi in prima persona per sconfiggere la malattia dal Delegato AIRC professor Sebastiano Squatrito e dal giovane volontario Emilio Greco.

L’evento è organizzato con il contributo di Open Fiber, con la collaborazione della Regione Siciliana, della Città di Palermo, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” e della Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.