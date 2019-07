L'incontro

“Dall’esplosione all’implosione delle multinazionali della GDO in Sicilia”. Sarà questo il tema al centro dei lavori dell’attivo che la Fisascat Cisl Sicilia ha convocato per domani alle 10 presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo e al quale sono chiamati a partecipare tutte le RSU, RSA e Dirigenti Sindacali dell’organizzazione sindacale.

“In Sicilia, negli ultimi anni, le multinazionali hanno uno dopo l’altro abbandonato la nostra Regione preferendo attuare politiche difensive piuttosto che espansive. Da Carrefour nel 2015 ad Auchan e SMA nelle ultime settimane, la storia si ripete. Ed è proprio il caso di dirlo: quello delle multinazionali della Grande Distribuzione Organizzata in Sicilia è un sistema passato, nell’arco di un paio di decenni, dall’esplosione all’implosione. Tantissime le vertenze del settore ancora aperte. Migliaia i lavoratori coinvolti. Nell’attivo di domani – continua la Calabrò- Puntiamo a fare, con tutti i delegati della Fisascat siciliana, il punto della situazione. È un’assise convocata per dare risposte ai lavoratori che potranno confrontarsi con il Segretario della Fisascat Nazionale, Vincenzo Dell’Orefice, che vi prenderà parte. Un focus, dunque, su quanto sta accadendo nel settore – concluderà Sindacalista – è doveroso quanto urgente, alla luce del fatto che, nel giro di pochi anni, sono stati stravolti gli equilibri che regolavano la GDO in Sicilia che occupa oltre 10000 lavoratori”