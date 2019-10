In 1.800 hanno gremito le piazze

Grande successo per la prima edizione di Cinema City, il primo festival a Palermo del cinema en plein air. In 1.800 hanno riempito le piazze del centro storico nelle tre serate di piazza Marina, piazza Casa Professa e piazza Bellini.

Venerdì sera il pubblico palermitano ha applaudito Marco Risi e il cast di “Mery per Sempre”, dopo la proiezione del film a 30 anni dall’uscita nella sale cinematografiche. La serata con il record di pubblico è stata sabato sera, in piazza Casa Professa, quando i palermitani hanno riscoperto per una notte l’arte di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con “Come inguaiammo il cinema italiano”, omaggio al duo palermitano di Daniele Ciprì e Franco Maresco. Ha chiuso, domenica sera, in piazza Bellini, “Nuovomondo” di Emanuele Crialese.

“Con il primo atto del festival la città si riappropria delle sue piazze più belle grazie alla forza aggregante del cinema – dice Carmelo Galati, direttore artistico della manifestazione – la scelta dei film e dei luoghi non è stata casuale, basti pensare alla proiezione dell’omaggio a Franchi e Ingrassia a Casa Professa, la piazza dove Palermo, commossa, salutò per l’ultima volta proprio Franco Franchi. Ma questa prima edizione è solo l’inizio, vogliamo moltiplicare le piazze e portare il cinema anche nelle periferie”.

“Grazie a Cinema City, Palermo si conferma città del cinema nel centro sperimentale di cinematografia, nelle sale, con Sole Luna e Sport film festival e Efebo d’oro e adesso anche nelle piazze – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – Una bellissima rassegna cinematografica che ha realizzato ancora un esempio nella nostra città di fruizione culturale diffusa. Il cinema fuori dai cinema, così come il teatro fuori dal teatro, come accade già da tempo con le principali istituzioni teatrali di Palermo che vanno a realizzare spettacoli nei quartieri.

Un splendido modo di vivere le nostre piazze promuovendo cultura e mettendo a sistema, in ottica di comunità, il rispetto e la promozione della cultura dei beni comuni e il rispetto e la promozione della cultura cinematografica. Un grande successo frutto della professionalità e impegno di Carmelo Galati e della collaborazione delle strutture comunali e istituzionali”.