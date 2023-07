L’incidente a Palermo nei pressi di un’attività commerciale

Una ragazzina a Palermo è caduta nel vuoto, facendo un volo di diversi metri, a causa del cedimento di alcune grate nei pressi di un esercizio commerciale. E’ successo oggi in viale Regione, nell’area antistante la nota catena Mediaworld.

I soccorsi

Ad intervenire sul posto nell’immediatezza i vigili del fuoco che tempestivamente hanno effettuato le manovre per recuperare la malcapitata. Pare che la griglia in metallo ha ceduto e l’adolescente è finita nei sotterranei dei grandi magazzini con le grate oramai divelte. Successivamente è stata affidata ai sanitari del 118. Non si conoscono le condizioni. I vigili del fuoco si sono dovuti imbracare e sono scesi per recuperare la ragazzina. È stata affidata e trasportata all’ospedale Di Cristina. Nella rovinosa caduta di 6 metri ha riportato diverse fratture.

Nei pressi del tribunale altro incidente simile

Appena qualche giorno fa sempre a Palermo era accaduta una cosa simile. La vecchia grata di ferro di un marciapiedi di via Ribera, nei pressi del tribunale, ha ceduto. Un uomo che stava camminando a piedi su quella griglia è precipitato nel garage sottostante. Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco con il nucleo speleo-alpino-fluviale, polizia municipale, protezione civile e diverse ambulanze. L’uomo, in evidente sovrappeso, è stato imbracato e dopo una serie di manovre, da parte dei vigili del fuoco supportati dai sanitari, è stato recuperato. Una volta fatto risalire in superficie è stato caricato sulla barella e trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.