È accaduto in via Ribera a Palermo

La vecchia grata di ferro di un marciapiedi di via Ribera, nei pressi del tribunale, a Palermo, cede ed un uomo, Gioacchino Ciresi di 48 anni, che stava camminando a piedi precipita nel garage sottostante. È successo nel primo pomeriggio e subito è stato lanciato l’allarme per i soccorsi. L’uomo è stato portato all’ospedale Civico in codice rosso.

Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco con il nucleo speleo-alpino-fluviale, polizia municipale, protezione civile e diverse ambulanze.

L’uomo, del quale non si conoscono, in evidente sovrappeso, è stato imbracato e dopo una serie di manovre, da parte dei vigili del fuoco, supportati dai sanitari, è stato recuperato, caricato sulla barella e trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.















Lavori per demolire le tombe abusive, infortunio sul lavoro per operaio Reset

Infortunio sul lavoro per un operaio della Reset al cimitero dei Rotoli. Si sta iniziato il lavoro per demolire le sepolture abusive e una lastra è crollata sulla spalla e sul braccio del lavoratore. Per fortuna solo alcune escoriazioni guaribili in pochi giorni come hanno stabilito i medici del pronto soccorso di Villa Sofia che hanno medicato l’operaio.

Malore nella spiaggia di Mondello mentre fa il bagno, muore una donna

Altro malore nella spiaggia di Mondello e altro epilogo tragico. E’ accaduto questa mattina ad un donna di 82 anni, Maria Polizzi, mentre stava facendo il bagno. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è stata subito soccorsa da alcuni bagnanti. Ma non c’è stato nulla da fare. Altri bagnanti hanno assistito al mancamento dell’anziana e l’hanno portata a riva. Appena poche settimane fa un altro malore si era verificato nella spiaggia con il decesso di un 54enne.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’82enne. Si attende adesso l’arrivo del medico legale per le verifiche del caso. Appena qualche settimana fa sempre nella spiaggia di Mondello si era verificata un’altra morte improvvisa. Il 30 maggio scorso un dipendente della società Italo Belga che gestisce la spiaggia in concessione nella stagione balneare è morto. E’ accaduto nel tratto proprio di quella spiaggia poco dopo la piazza di Valdesi. Si tratta di Massimo Russo, 54 anni, impegnato a lavorare probabilmente ai preparativi in vista dell’avvio proprio della stagione balneare dello stabilimento estivo. L’uomo era molto conosciuto a Mondello e a Partanna Mondello.