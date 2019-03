i sindacati Cobas/Codir, Sadirs e Ugl inviano una lettera

In una lettera indirizzata al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e all’Assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, i sindacati Cobas/Codir, Sadirs e Ugl chiedono un immediato intervento sulla grave situazione gestionale ed economico finanziaria in cui versa l’I.R.S.A.P., l’ente regionale che si dovrebbe occupare di promuovere le attività produttive nell’ambito delle aree a ciò destinate.

Ma – scrivono i sindacati – “ormai da troppo tempo si assiste allo stato di completo abbandono delle aree industriali che una volta erano affidate agli ex Consorzi ASI ed oggi all’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, costituito con la legge 8 del 2012.”

“L’Ente – denunciano i sindacalisti Marcello Minio, Dario Matranga e Bernardo Scaturro del Cobas/Codir, che hanno promosso l’attività di denuncia della situazione – è lasciato in stato di gravi condizioni organizzative ed economiche con interi plessi in stato di abbandono; a distanza di oltre sette anni dall’ istituzione dell’ente non vi è neanche una governance stabile trovandosi ancora in regime commissariale.”

Il sindacato evidenzia come, oltre a uno stato di confusione sulle competenze di questo nuovo ente, ci si trovi anche davanti alla progressiva riduzione del contributo di funzionamento, rendendo quasi impossibile fare fronte alla gestione ordinaria, alle manutenzioni dei plessi, alle spese del personale e delle stesse utenze e infine al buon andamento dell’azione dell’Ente in favore delle imprese siciliane.

Concludendo i sindacalisti del Cobas/Codir: “A distanza di un anno (15 marzo 2018) data in cui il presidente Nello Musumeci denunciava che l’IRSAP fosse solo uno stipendificio ( ironia della sorte proprio davanti a quegli stessi industriali che hanno gestito attraverso propri uomini e donne la politica industriale dei governi regionali, rendendosi compartecipi dell’attuale situazione di sfascio), chiediamo al governo regionale di adottare al più presto le soluzioni politiche che possano dare una svolta alla grave situazione gestionale ed economico-finanziaria dell’I.R.S.A.P. , facendo chiarezza con atti concreti, al fine di restituire opportunità serie alle imprese e al personale dell’IRSAP e assicurando un futuro certo nell’interesse dell’economia e del lavoro nella nostra isola.”