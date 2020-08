La scorsa notte

Grave incidente stradale nella notte vicino al casello di Buonfornello. Un ragazzo di Acquedolci, in provincia di Messina, è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico. Il 28enne viaggiava lungo la Palermo-Messina a bordo della sua moto, una Yamaha, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato. Nell’impatto ha perso un piede.

Il giovane è stato ricoverato prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese, dov’è entrato in codice rosso, per poi essere trasferito al Policlinico del capoluogo. Dopo l’intervento che si è reso necessario per l’amputazione del piede sinistro, il giovane è stato potato nel reparto di Ortopedia.

Questo pomeriggio altro incidente stradale ad Agrigento.

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in viale Emporium ad Agrigento. A scontrarsi sono state due Fiat Cinquecento e uno scooter.

La vittima e’ la persona che era in sella alla moto. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e la polizia municipale.La vittima e’ un settantaquattrenne argentino: Juan Carlos Nestoa Acosta. L’uomo, un ex pilota di aereo residente a Favara (Ag), era in sella ad una Aprilia Sr che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia locale, ha sbattuto contro le auto che hanno cercato d’evitare l’impatto. I carabinieri si stanno occupando della viabilita’.