Il 31 luglio a piazza Verdi dalle 16 alle 22

Manifestazione a piazza Verdi per il 31 luglio dalle 16 alle 22 per raccogliere firme contro l’obbligo del green pass

Italexit precisa “Non è una petizione a sostegno dei no vax”

Per i dirigenti del partito, obbligatorietà del certificato è “Anticostituzionale e discriminante”.

Italexit. No Europa per l’Italia dice no all’obbligo del Green pass. Per questo motivo organizza una manifestazione a Palermo il 31 luglio per una raccolta firme, a piazza Verdi, in prossimità dell’ingresso principale del teatro Massimo.

L’iniziativa di sabato prossimo si intitola esplicitamente “No al Green Pass. Difendiamo la libertà”. A darne notizia sono Andrea Piazza e Paolo Franzella, rispettivamente coordinatore cittadino e provinciale di Palermo del partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone.

Raccolta firme dalle 16 alle 22

La manifestazione, che si svolgerà tra le 16 e le 22 del 31 luglio, prevede una raccolta di firme contro l’obbligo del Green Pass.

“Non è petizione a sostegno dei no vax”

I dirigenti precisano: “Non è una petizione popolare a sostegno dei no vax ma una richiesta di coerenza rispetto alla posizione ufficiale free vax. Una presa di posizione chiara contro l’imposizione del certificato che gli stessi dirigenti del partito bollano come ‘anticostituzionale e discriminante’”.

Iniziativa nel rispetto delle regole anti contagio

L’iniziativa, aperta al pubblico, si terrà in modalità statica e nel rispetto delle regole anti contagio vigenti. Anche in altre città italiane, sono stati allestiti banchetti e postazioni dove i cittadini possono firmare e aderire alla battaglia portata avanti da Italexit.