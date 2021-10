Primo lunedì lavorativo con il green pass. Dopo la prova generale di avvio delle nuove regole venerdì scorso, inizia la prima settimana con il certificato verde venerdì per tutti i giorni lavorativi.

Cento milioni di green pass scaricati, 1,8 milioni di tamponi da giovedì

Intanto le certificazioni verdi scaricate hanno superato quota 100 milioni, con un’accelerazione proprio a cavallo dell’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori: 2,5 milioni i pass emessi tra giovedì e sabato. Di questi, 1,8 milioni derivano da tamponi. E la ‘macchina’ dei test sarà messa sotto stress in settimana, vista la grande richiesta e la loro breve validità (48 ore).

Code nelle farmacie

Già ieri code si sono formate in diverse farmacie. Al di là delle proteste ancora in atto, come al porto di Trieste, ci sono timori di un aumento delle defezioni, dopo il +23% di certificati di malattia registrato venerdì scorso rispetto a quello della settimana precedente.

Due milioni di lavoratori a rischio, 250mila in Sicilia

La Cgia di Mestre stima in 2 milioni i lavoratori che potrebbero rimanere a casa perché impossibilitati a fare il tampone. Di questi circa 250mila sono in Sicilia (si tratta di una stima statistica). Il totale dei pass emessi dalla piattaforma nazionale è salito dunque a 100.595.790.

I numeri di tamponi e green pass

Proprio venerdì il record (867.039, di cui 653.827 da tamponi). Impennata dei test, ma sono in crescita anche le prime somministrazioni di vaccino anti Covid19 come segnalano dalla struttura del commissario all’emergenza, generale Francesco Figliuolo. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha ipotizzato una possibile eliminazione del Green pass entro l’anno “se la campagna raggiunge il 90%”. Il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha aperto ad un’attenuazione dello stato di emergenza: “ci avviamo per lo meno a una situazione di sicurezza, anche se la pandemia non è finita”.

La copertura vaccinale

Attualmente la copertura vaccinale riguarda 43.847.511 italiani che hanno concluso il ciclo. Si tratta del 74% della popolazione complessiva, l’81,2% della platea vaccinabile, quella degli over 12. Si vedrà nei prossimi giorni se il fastidio di dover fare un tampone ogni due giorni porterà ad un’erosione dello zoccolo duro dei ‘no vax’: sono ancora 2,8 milioni a non aver ricevuto neanche una dose di vaccino. Mentre sono salite a 581.132 le terze dosi. I dati delle ultime 24 ore confermano che attualmente la pandemia è sotto controllo.