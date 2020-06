Intervento dei carabinieri e del nucleo patrimonio culturale

I carabinieri in collaborazione con i militari del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo, hanno denunciato padre e figlia, G.S. 63 anni e A.L.S. di 40 anni, residenti a Santa Flavia (Pa), accusati di avere trovato e conservato in casa anfore in terracotta antichissime.

I due custodivano nelle rispettive abitazioni, utilizzandoli come soprammobili, 5 anfore in terracotta e 3 frammenti di anfore di grande interesse storico-artistico.

Tutti i reperti da una prima analisi risalgono tra il I e il III secolo a.c. e, secondo quanto riferito dai due denunciati sono stati trovati sul fondale marino nel corso di una battuta di pesca. I reperti archeologici sono stati consegnati al parco Hymera, Solunto e Jato.