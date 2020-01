Il pastore tedesco dell'Unità cinofila dei carabinieri

Grazie al fiuto del cane Augustus Dolomites detto “Ron”, i carabinieri del nucleo radiomobile con il supporto del personale del nucleo cinofili di Palermo, durante un servizio antidroga, hanno rinvenuto in una chiesa sconsacrata del centro storico, sita in vicolo Del Giglio, quasi 500 grammi di hashish e la somma di più di 8.000 euro in contanti.

L’infallibile fiuto del pastore tedesco ha più volte segnalato che in quell’edificio ci fosse qualcosa di strano. In effetti è dopo un sopralluogo è stata trovata la droga. “Ron”, un pastore tedesco di 6 anni “in forza ai Carabinieri” del Nucleo Cinofili di Palermo.

Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire allo spacciatore o alla banda criminale che aveva la disponibilità del deposito clandestino.