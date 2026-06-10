La Medicina di Precisione non è più soltanto una prospettiva per il futuro, ma una realtà che sta già trasformando ricerca, prevenzione e cura. È il messaggio emerso dal Forum nazionale di HEAL Italia, conclusosi a Palermo dopo due giornate di incontri dedicate ai risultati raggiunti e alle nuove sfide del settore.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, università, centri di ricerca, aziende sanitarie e imprese, chiamati a discutere il ruolo delle tecnologie avanzate nella costruzione di un modello sanitario sempre più orientato alle caratteristiche individuali del paziente.

Durante il Forum sono stati presentati i risultati ottenuti dal programma HEAL Italia, il più esteso progetto italiano sulla Medicina di Precisione sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che in tre anni ha contribuito a consolidare una rete scientifica e tecnologica diffusa sul territorio nazionale.

I numeri del programma finanziato dal PNRR

L’iniziativa coinvolge attualmente 30 università ed enti di ricerca, 22 IRCCS, 12 aziende sanitarie e 40 imprese, per un investimento complessivo di 117 milioni di euro. Di questi, quasi 49 milioni sono stati destinati alle regioni del Mezzogiorno.

I dati presentati a Palermo evidenziano oltre 700 progetti di ricerca attivati e circa 650 pubblicazioni scientifiche prodotte nei primi tre anni di attività. Una rete che oggi interessa 11 regioni italiane e che punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama della ricerca biomedica nazionale.

Per Massimo Midiri, presidente della Fondazione HEAL Italia e rettore dell’Università di Palermo, il prossimo obiettivo è ottenere il riconoscimento ministeriale che consentirebbe alla Fondazione di diventare il primo centro italiano interamente dedicato alla Medicina di Precisione.

Genomica e intelligenza artificiale cambiano il modo di curare

Al centro delle discussioni si è affermata la crescente integrazione tra genomica, intelligenza artificiale, big data e tecnologie digitali, strumenti che stanno rendendo possibile un approccio sempre più personalizzato alla salute.

La disponibilità di informazioni genetiche e biomolecolari consente infatti di individuare precocemente fattori di rischio e di costruire percorsi terapeutici specifici per ciascun paziente, superando progressivamente il modello della cura standardizzata.

Secondo il direttore scientifico Mauro Piacentini, la Medicina di Precisione rappresenta oggi un vero cambio di paradigma. Grazie alle tecnologie di sequenziamento genomico e al supporto dell’intelligenza artificiale, è possibile identificare marcatori biologici utili sia per la diagnosi precoce sia per la scelta delle terapie più efficaci, riducendo trattamenti inutili e migliorando la risposta clinica.

La sfida della prevenzione oncologica

Uno degli ambiti che sta mostrando i risultati più significativi è quello della prevenzione dei tumori ereditari.

Le analisi genetiche permettono di individuare persone apparentemente sane ma portatrici di alterazioni che aumentano il rischio di sviluppare determinate forme tumorali. L’identificazione precoce di questi soggetti consente l’attivazione di programmi di monitoraggio e prevenzione mirati.

A Palermo sono già circa 200 i cittadini coinvolti in questi percorsi, un numero destinato a crescere nei prossimi mesi grazie al rifinanziamento delle attività.

Dalle nanotecnologie alla biopsia liquida

Nel corso del Forum sono stati illustrati alcuni dei progetti scientifici più innovativi sviluppati all’interno della rete HEAL Italia.

Tra questi figurano studi basati su nanoparticelle intelligenti progettate per trasportare i farmaci direttamente alle cellule tumorali, riducendo gli effetti collaterali e aumentando l’efficacia delle cure.

Presentate anche ricerche su nuovi bersagli terapeutici per diverse neoplasie, sistemi diagnostici basati sull’analisi della saliva per i tumori del distretto testa-collo e applicazioni della biopsia liquida per il monitoraggio del tumore della vescica attraverso esami urinari.

Il primo Libro bianco italiano sulla Medicina di Precisione

Tra gli annunci più rilevanti emersi dalla manifestazione vi è la redazione del primo Libro bianco italiano sulla Medicina di Precisione.

Il documento, realizzato con il contributo di circa 100 enti e di centinaia di professionisti provenienti da discipline diverse, sarà presentato ufficialmente nei prossimi mesi e offrirà una fotografia aggiornata dello sviluppo del settore in Italia.

Come evidenziato dal direttore generale Laura Leonardis, il progetto nasce con l’obiettivo di rendere più comprensibili al grande pubblico le opportunità offerte dalla Medicina di Precisione, evidenziandone non solo il valore sanitario, ma anche l’impatto tecnologico, economico e industriale.

Le prospettive per Palermo e per il Sud

Guardando al futuro, la Fondazione punta a rafforzare la presenza delle infrastrutture di ricerca nel Mezzogiorno attraverso nuovi investimenti e progetti strategici.

Tra le iniziative annunciate figurano lo sviluppo del passaporto farmacogenetico, la creazione di un polo dedicato a vaccini e farmacogenomica e la realizzazione a Palermo di un centro ad alta specializzazione per l’analisi genomica.

Un progetto che mira a consolidare il ruolo della città come hub nazionale della Medicina di Precisione e dell’innovazione biomedica.

Accordo con l’Ordine dei medici di Palermo

Nel corso dell’evento è stato inoltre firmato un protocollo d’intesa tra la Fondazione HEAL Italia e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo.

L’accordo punta a favorire l’integrazione tra attività di ricerca, formazione professionale e pratica clinica, accelerando il trasferimento delle innovazioni scientifiche all’interno del sistema sanitario.

Le istituzioni e il confronto scientifico

Il Forum ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo universitario e della ricerca, oltre a numerosi esperti coinvolti nelle cinque tavole rotonde dedicate ai temi della Medicina di Precisione, dell’innovazione terapeutica, dell’impatto del PNRR, dell’internazionalizzazione e della comunicazione scientifica.