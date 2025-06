Sono ore di angoscia per i genitori di Aurora Maniscalco. I due genitori sono a Vienna dopo che sono stati contattati dall’ambasciata italiana. La figlia hostess, 24 anni, si sarebbe trovata in casa insieme al fidanzato palermitano di 27 anni Elio Bargione, quando è precipitata dal terzo piano di un appartamento. I parenti della ragazza raccontano di una relazione tormentata.

“Nei giorni scorsi c’era stata una lite tra i due – dicono i parenti – Nessuno di noi crede che si sia trattato di un suicidio”. I primi a essere informati di quanto accaduto sarebbero stati i genitori del fidanzato. Ancora prima dei genitori della giovane che sono divorziati. Il padre vive a Rimini. Anche il fratello di Aurora si trova a Vienna insieme ai genitori.

La ragazza viveva nella capitale ormai da circa 3 anni e lavorava per una compagnia aerea, la Lauda Europe del gruppo Ryanair, dopo un’esperienza in Croazia. Il prossimo 15 luglio, nel giorno in cui a Palermo si festeggia Santa Rosalia, avrebbe compiuto 25 anni. “Qualche settimana fa – racconta ancora la familiare – a quanto pare aveva perso il lavoro e si era trasferita temporalmente a Praga da un amico. Era tornata a Vienna dove viveva con il suo fidanzato, ma con lui c’erano stati dei problemi e forse si erano allontanati”.

Adesso gli inquirenti stanno sentendo il fidanzato che oltre a lavorare nelle compagnie aeree è un musicista jazz.

“Non ci fermeremo mai. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente”. Lo scrive sui social Federica Bevilacqua cugina di Anna Maniscalco la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano di un appart-hotel, in Universumstrasse nel distretto multiculturale Brigittenau non distante dal Danubio in centro a Vienna.

Aurora viveva da circa tre anni nella capitale austriaca, essendo l’aeroporto viennese di Schwechat, hub del vettore aereo per il quale lavorava, a una ventina di chilometri dal centro.

Per i familiari non si è trattato di un suicidio. Nell’appartamento Aurora non era da sola. Con eli c’era il fidanzato anche lui palermitano che ha lanciato l’allarme.