Un grosso albero è crollato sulla carreggiata interrompendo la circolazione in via Filippo Parlatore, all’altezza del liceo classico Umberto I. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 24 giugno, generando il caos tra gli automobilisti e mandando in tilt il traffico della zona.

Il tronco si è abbattuto sull’asfalto ostruendo completamente la strada. Attualmente non risulta che siano stati coinvolti passanti o veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco che hanno provveduto ad avviare le operazioni si rimozione del tronco e di ripristino della viabilità.

Maltempo a Palermo, cade un albero in via Dante sfiorando un’edicola

Alberi spezzati, strade allagate e disagi per l’intera cittadinanza. Nei giorni scorsi il maltempo aveva interessato Palermo e gran parte della Sicilia, causando numerosi problemi. Anche la mattina del 20 giugno il capoluogo si era svegliato tra le sirene delle squadre di soccorso. L’episodio più pericoloso si è verificato tra via Dante e via Principe di Villafranca, dove un grosso albero si era spezzato a pochi metri da un’edicola, senza causare feriti

Altri episodi analoghi a Palermo

Un episodio analogo era accaduto lo scorso marzo vicino un’altra scuola palermitana. Un grosso albero si era spezzato danneggiando alcune macchine posteggiare nei dintorni: era avvenuto nei pressi della scuola Publio Virgilio Marone, in via Valdemonte. Successivamente i vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare la zona.

Era successo dopo il suono della campanella d’ingresso e, fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno nell’area, poiché gli alunni si trovavano già all’interno delle loro classi. I vigili del fuoco del Comando provinciale erano intervenuti per mettere in sicurezza la pianta e avevano richiesto l’intervento dei tecnici del Comune. Successivamente era stato effettuato un primo sopralluogo per verificare le condizioni degli altri alberi presenti sia all’interno che all’esterno del perimetro scolastico. Un episodio simile, sempre in zona, si era verificato nel mese di febbraio, quando un altro albero era caduto danneggiando quattro auto parcheggiate in viale Emilia.