La denuncia di Uiltucs Sicilia

Monta la protesta dei 50 dipendenti dell’Hotel delle Palme di Palermo. I lavoratori lamentano cronici ritardi nel pagamento degli stipendi e una gestione del personale che presenta gravi criticità.

Uiltucs Sicilia ha diffidato l’azienda

La Uiltucs Sicilia guidata da Marianna Flauto ha diffidato l’azienda chiedendo rispetto e maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori. Nei giorni scorsi avevano protestato i sindacati dei lavoratori che si sono occupati della ristrutturazione dell’immobile. Adesso è la volta dei dipendenti della struttura alberghiera.

Alcuni lavoratori erano stati assunti da una società di pulizia delle camere che operava in appalto, “la quale ci informa – spiega la Uiltucs – che non ricevendo i pagamenti da parte dell’albergo, non è riuscita a garantire gli stipendi con puntualità e certezza e ha deciso di rinunciare all’appalto”.

Pagamenti lavoratori continuano ad arrivare in ritardo

Gli stessi lavoratori sono poi stati internalizzati dalla struttura ricettiva ma i pagamenti continuano ad arrivare in ritardo ed ancora sono creditori delle spettanze di fine rapporto. “Non solo – spiega Marianna Flauto – ma ci hanno segnalato che alcuni ricevono prima lo stipendio, altri dopo. Abbiamo chiesto all’azienda quale criterio adotti ma nessuno ci ha risposto”.

“È una situazione inaccettabile”

La rappresentante sindacale continua: “È una situazione inaccettabile, non si può pensare di gestire in questo modo un albergo a 5 stelle, fiore all’occhiello di questa città. I lavoratori non possono aspettare i comodi del gestore, sono trattati malissimo e così non si può andare avanti. Siamo pronti a forti azioni di protesta e invitiamo l’amministrazione che era intervenuta per sostenere l’apertura dell’albergo, a intervenire a tutela dei dipendenti e invitiamo la proprietà Zyz che ha dato in gestione la struttura alberghiera ad intervenire affinché la situazione si regolarizzi”.

E conclude. “Comprendiamo il momento ma non possiamo accettare che le retribuzioni non vengano pagate alle regolari scadenze mettendo in ginocchio intere famiglie e il loro sostentamento”.