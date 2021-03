LA PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Le code e gli assembramenti all’Hub vaccinale di Palermo

Appello della regione ai cittadini perché collaborino rispettando regole e appuntamenti

Quattro giorni di caos negli hub vaccinali

“Un nuovo hub per la vaccinazione nel Palermitano da allestire a Termini Imerese per decongestionare quello di Palermo e dare risposta immediata ai cittadini del comprensorio madonita”. Lo chiede il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri con una nota ufficiale all’assessore regionale per la Salute e al Commissario per l’emergenza Covid. L’esponente pentastellato chiede di prendere in considerazione la richiesta del Comune di Termini Imerese di realizzare un nuovo hub per la vaccinazione anti SARS-Cov-2.

Già disponibile una grande tensostruttura

“Il sindaco di Termini Imerese ha già disponibile una grande tensostruttura che potrebbe mettere a disposizione dell’hub vaccinale. Il via libera spetta all’assessore Razza e al Commissario Costa che sanno già di questa proposta. La struttura già esistente – spiega Sunseri – si trova nelle vicinanze sia del porto, luogo in cui vengono effettuati i tamponi ai passeggeri in arrivo, sia del “drive in” in cui si sono già svolte, nei mesi precedenti, imponenti attività di screening della popolazione. Negli scorsi giorni l’amministrazione comunale insieme direttore del Distretto Sanitario, nonché al responsabile della U.O.T. di Prevenzione, hanno già effettuato un proficuo sopralluogo”.

Ridurre le file che si sono create alla Fiera del Mediterraneo

“È chiaro – spiega Sunseri – che in vista della prosecuzione della campagna vaccinale, che prevede l’immunizzazione della più grossa fetta della popolazione, sia necessario trovare un luogo funzionale e ben ubicato. Il sindaco Maria Terranova e gli assessori Corpora e Castellana hanno già dato disponibilità di luoghi e strutture. Scegliere Termini Imerese consentirebbe ai cittadini di tutto il comprensorio madonita di raggiungere più agevolmente il luogo in cui effettuare il vaccino senza dover necessariamente raggiungere Palermo. Ciò consentirebbe sia di accelerare il processo di immunizzazione sia di ridurre le inaccettabili ed interminabili file che si sono create nei giorni scorsi presso la Fiera del Mediterraneo” – conclude Sunseri.

Parla a BlogSicilia il dirigente generale della Regione

La Rocca lancia un appello e chiede collaborazione “I siciliani ci aiutino rispettando le regole. Ieri solo alla Fiera del Mediterraneo abbiamo somministrato tremila vaccini. Qualche disagio è inevitabile. Certo quello che è successo non va bene. Chiediamo collaborazione rispettando gli orari delle prenotazioni, evitando di portare al seguito familiari che non hanno diritto al vaccino in questa fase o accompagnatori non necessari, evitando i pretendere l’ingresso nei padiglioni d chi non si deve o non si può vaccinare”. Gli accompagnatori, adesso, vengono fatti attendere sotto appositi gazebo all’esterno. Insomma la situazione migliora ma non è ancora tutto come dovrebbe essere